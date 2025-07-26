Известного актёра казнили за убийство 16-летней девушки в лесу в её день рождения

Китайский артист, певец и актёр Чжан Иян, признанный виновным в убийстве своей возлюбленной, был казнён. Смертный приговор привели в исполнение ещё 18 декабря 2024 года посредством расстрела, однако сообщение пресс-службы Среднего народного суда города Сяньян (провинция Шэньси) распространили только 23 июля.

В 2021 году Чжан Иян, которому на тот момент было 30 лет, вступил в романтические отношения с 15-летней девушкой. Впоследствии он установил над ней жёсткий контроль, манипулируя угрозами суицида и нанесения себе увечий в случае разрыва отношений. 26 февраля 2022 года, когда девушка попыталась разорвать отношения, Чжан обманом заманил её в лесной массив под предлогом празднования дня рождения и нанёс множественные ножевые ранения, повлекшие её смерть.

После совершения преступления Чжан Иян вернулся домой, избавился от мобильного телефона убитой и орудия расправы. На следующий день он попытался покончить с собой в гостиничном номере, однако был обнаружен персоналом отеля, который вызвал полицию. 18 декабря 2024 года суд города Сяньян провинции Шэньси приговорил Чжана Ияна к смертной казни, указав на «злонамеренность мотивов, исключительную жестокость методов и отсутствие признаков раскаяния».

После вынесения приговора Чжан Иян подал апелляцию, которая была отклонена, и первоначальный приговор был приведен в исполнение. Этот случай стал первым в истории китайской юстиции, когда к представителю индустрии развлечений была применена высшая мера наказания.