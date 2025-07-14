Life.ru публикует видео из дома поворинского маньяка, избежавшего казни за убийство 8 девушек

Владимир Ретунский, один из самых кровожадных преступников, чьи деяния потрясли Воронежскую и Волгоградскую области в 1990-х, сегодня живёт в ветхом родительском доме на улице Чкалова. Его боятся и ненавидят все соседи. Кадры публикует Life.ru.

Дом маньяка. Видео © Life.ru

Этот 75-летний мужчина, обвинённый в убийстве и изнасиловании минимум восьми девушек в возрасте от 14 до 23 лет, сумел избежать смертной казни благодаря изменениям в законодательстве. После освобождения в 2012 году Ретунский пытался найти работу, но безуспешно — никто его к себе не взял. Местные крайне не любят мужчину, о чём регулярно ему напоминают.

«Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин, если надо, — узнают, пальцами тычут, неприятно. Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде всё спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча», — рассказал убийца.

Несмотря на все обвинения, Ретунский настаивает на своей невиновности и утверждает, что дал ложные показания под давлением следствия. Однако именно он указывал места захоронений своих жертв, которых потом находили. Его раскрыли, когда она подарила щенка ротвейлера своему пасынку, убив одну из жертв. Когда преступника судили, пожизненного заключения в России ещё не было, поэтому в 1999-м году он был приговорён к 15 годам тюрьмы, а уже к 2012 освободился.

Сейчас маньяк не планирует покидать Поворино, несмотря на неприязнь соседей. У него есть возлюбленная — 62-летняя Наталья, с которой он время от времени встречается. Жизнь после тюрьмы для Ретунского — это тихое существование под постоянным давлением, общественное осуждение и паутина воспоминаний о прошлом.