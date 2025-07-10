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10 июля, 11:16

Стало известно, почему тело прятавшегося 9 лет орского маньяка уже год не могут опознать

Криминалист Игнатов: Опознать орского маньяка Андреева могут только его родные

Обложка © Interpol.int

Обложка © Interpol.int

Тело, предположительно принадлежащее орскому маньяку Валерию Андрееву, не удаётся опознать больше года из-за особенностей действий убийцы в период его активности. Об этом экс-сотрудник МВД России, криминалист Михаил Игнатов рассказал «Постньюс».

По словам эксперта, наличие образца ДНК с места преступления упростило бы опознание. Затянувшаяся процедура может указывать на то, что орский маньяк был крайне осторожен при совершении изнасилований и убийств, что и позволило ему долгое время оставаться неуловимым. В таком случае, идентификация Андреева может быть произведена с помощью его родственников.

«Если есть ребёнок или кто-то из родителей, то можно сравнить и с большой долей вероятности сказать, что на самом деле эти останки принадлежат вот этому морскому маньяку или постороннему человеку», — сказал Игнатов.

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Напомним, что 10 июля стало известно, что обнаруженное в мае 2024 года в озере под Орском тело может принадлежать Андрееву. Точной информации, что это орский маньяк — нет, но приметы указывают на известного серийного убийцу. Преступник был в бегах 9 лет.

Наталья Афонина
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