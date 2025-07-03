Миллион за орского маньяка: МВД обновило список самых опасных преступников России

Министерство внутренних дел России представило обновлённый перечень самых разыскиваемых преступников, за информацию о которых обещают выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом сказано на сайте ведомства.

В новый список вошли 11 лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко, подозреваемые в пытках российских военных и жестоких убийствах. Также в розыске находится орский серийный преступник Валерий Андреев, обвиняемый в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин на территории Оренбургской области с 2006 по 2012 годы.

Кроме того, в перечне значатся Андрей Кузнецов, известный как келейник Силуан, который по версии следствия скрывался в Среднеуральском женском монастыре, а также лидер брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский). В розыске находятся Владимир Кириллов, совершивший покушение на председателя Самарского областного суда, и Дмитрий Мамонов, обвиняемый в убийстве с попыткой уничтожения тела жертвы.

Из списка убрали экс-члена свердловской ОПГ Сергея Ермолинского, который участвовал в серии грабежей, похищений и жестоких убийств в Свердловской области, включая гражданина США. По данным СМИ, Ермолинский умер в мае 2025 года.

Ранее ФБР предложило $10 млн за информацию о преступнике-участнике Олимпийских игр по кличке Гигант. В США его включили в список самых разыскиваемых лиц.