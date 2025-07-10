Орский маньяк может быть мёртв — тело самого неуловимого серийника России, предположительно, нашли в озере

Неуловимый орский маньяк Валерий Андреев, предположительно, мёртв. По данным издания SHOT, в озере под Орском Оренбургской области было обнаружено тело мужчины, внешность которого совпадает с приметами известного серийного убийцы: схожие черты лица и золотые зубы.

Согласно имеющейся информации, труп нашли в районе озера Плотино, расположенного в посёлке Аккермановка (входит в состав Новотроицка), ещё в мае 2024 года, однако достоверно установить личность погибшего пока не удаётся. На нём была светлая футболка с надписью «Коллекция 99 международных игр» и тёмные брюки. Все зубы — золотые. Следователи создали фоторобот, который оказался поразительно похож на самого разыскиваемого маньяка России — Валерия Андреева, подозреваемого в убийстве более ста женщин.

В ориентировке на Орского маньяка среди особых примет значились золотые зубы и шрам на животе после операции по удалению язвы. Кроме того, от Орска до Аккермановки всего полчаса езды. В настоящее время эту версию тщательно проверяют.

68-летний Андреев работал дальнобойщиком в Орске и, по данным следствия, совершал преступления с 2006 по 2012 год: он убивал своих жертв и подвергал их насилию. Серийного убийцу называли местным потрошителем и новым Чикатило. В 2012 году, после исчезновения 18-летней Ольги Журавлёвой, его задержали, но из-за недостатка доказательств отпустили. В кабине его грузовика тогда обнаружили множество презервативов, женское бельё, заколки и другие подозрительные предметы. Андреева вызвали на допрос, но он туда не явился и с тех пор его никто не видел.

Орский маньяк входил в список самых разыскиваемых преступников, его розыском занимался Интерпол, а МВД предлагало вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую информацию, способную привести к поимке убийцы.