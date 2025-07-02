Астраханский душитель с тремя убийствами на счету сменил тюремную робу на военную форму

Ваган Сафарян, известный как астраханский душитель весной этого года ушёл на СВО. У маньяка на счету три подтверждённых убийства, но уголовное делопроизводство в его отношении сейчас приостановлено, сообщает SHOT.

Теперь Сафарян служит в штурмовом подразделении ВС РФ.

В 1993 году Сафарян сбежал из Баку от Первой карабахской войны и обосновался в России, выбрав город Астрахань. Там он получил регистрацию и устроился таксистом. В 1995-м женился, а спустя два года стал отцом дочери. Однако уже в 1998-м совершил первое двойное убийство — задушил за 45 тысяч рублей пожилую женщину и её дочь.