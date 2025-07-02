Астраханский душитель с тремя убийствами на счету сменил тюремную робу на военную форму
SHOT: Маньяк Сафарян отправился на СВО, уголовное дело приостановлено
Астраханский душитель Ваган Сафарян. Обложка © Telegram / SHOT
Ваган Сафарян, известный как астраханский душитель весной этого года ушёл на СВО. У маньяка на счету три подтверждённых убийства, но уголовное делопроизводство в его отношении сейчас приостановлено, сообщает SHOT.
Теперь Сафарян служит в штурмовом подразделении ВС РФ.
В 1993 году Сафарян сбежал из Баку от Первой карабахской войны и обосновался в России, выбрав город Астрахань. Там он получил регистрацию и устроился таксистом. В 1995-м женился, а спустя два года стал отцом дочери. Однако уже в 1998-м совершил первое двойное убийство — задушил за 45 тысяч рублей пожилую женщину и её дочь.
Напомним, что 63-летнего Вагана Сафаряна задержали в ноябре прошлого года по делу об убийстве в 90-х. Речь идёт о 67-летней женщине и её 37-летней дочери, которых он задушил в их квартире вместе с сообщниками. При этом впервые он оказался в тюрьме в 2004 году. Тогда Сафарян убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет.