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17 ноября, 10:06

В Астрахани задержали серийного душителя, убившего мать и дочь в 90-х

Серийный убийца задержан в Астрахани. Душитель Ваган Сафарян орудовал в городе в 90-х и начале нулевых. На его счету минимум 3 доказанные жертвы.

Ваган Сафарян. Фото © SHOT

Ваган Сафарян. Фото © SHOT

По данным SHOT, 63-летнего Вагана первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека и отправился в колонию строгого режима на 19 лет. Сафарян пока сидел, долго добивался, чтобы ему смягчили наказание. Он усердно работал, участвовал в спортивных турнирах в колонии, ухаживал за клумбами и даже получил восемь поощрений за хорошее поведение. В итоге чуть раньше окончания срока — в 2023 году — зэка выпустили и отправили на принудительные работы. На воле убийца активно искал себе женщину. Писал в соцсетях, что ему нужна красотка помоложе — до 55-ти, жизнерадостная и весёлая.

Но повеселиться с дамой на свободе Ваган не успел. Выяснилось, что на его счету больше жертв. Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего забрал всю наличку в доме — 45 тысяч рублей.

Сейчас Сафаряна снова задержали и поместили под арест. Ему вменяют статью «Убийство двух и более лиц».

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Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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