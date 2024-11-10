В Дагестане разыскивают мужчину, который сбежал из психбольницы
В Махачкале разыскивают мужчину, который сбежал их психбольницы. Обложка © Telegram / «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана»
В Дагестане разыскивают 36-летнего мужчину с психическим расстройством, который совершил побег из психбольницы. Он вышел из лечебницы 8 ноября, с тех пор его никто не видел. Сообщение публикует телеграм-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана».
«36-летнего жителя селения Яраг-Казмаляр Шихрагимова Назима Джамидиновича, который примерно в 14 часов 8 ноября вышел из больницы, расположенной по ул. Ш. Руставели, в Махачкале и не вернулся», — говорится в сообщении.
В объявлении также упоминается, что мужчина страдает расстройством психики и стоит на учёте. Выглядит на возраст примерно 35-40 лет, ростом около 180-185 сантиметров, худощавого телосложения. В день исчезновения Назим был одет в светло-серый спортивный костюм с капюшоном, а также чёрную жилетку и кроссовки.
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