«Ходил за сигаретами»: В Дагестане поймали сбежавшего из психбольницы убийцу
Mash Gor: Убийцу отца и полицейского поймали и вернули в ПНД в Дагестане
Сбежавшего из ПНД в Дагестане убийцу вернули на принудительное лечение. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана
Сбежавшего душевнобольного преступника из Дагестана поймали и вернули в ПНД. Он находится на принудительном лечении после убийства отца и полицейского, передаёт Mash Gor.
По данным телеграм-канала, мужчина улизнул от сотрудников диспансера, когда медсестра ненадолго отлучилась для работы с документами. За душевнобольным в такой ситуации должны были присматривать коллеги сотрудницы, однако в этот раз никого поблизости не оказалось. Благо, мужчину быстро нашли и вернули в ПНД. По словам беглецы, он ушёл искать сигареты.
Напомним, что разыскивать 36-летнего Назима Шихрагимова начали 8 ноября. Он вышел из больницы, расположенной по ул. Ш Руставели, в Махачкале и не вернулся. Мужчина стоит на учёте из-за расстройства психики.