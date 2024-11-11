«Ходил за сигаретами»: В Дагестане поймали сбежавшего из психбольницы убийцу

Сбежавшего душевнобольного преступника из Дагестана поймали и вернули в ПНД. Он находится на принудительном лечении после убийства отца и полицейского, передаёт Mash Gor.

По данным телеграм-канала, мужчина улизнул от сотрудников диспансера, когда медсестра ненадолго отлучилась для работы с документами. За душевнобольным в такой ситуации должны были присматривать коллеги сотрудницы, однако в этот раз никого поблизости не оказалось. Благо, мужчину быстро нашли и вернули в ПНД. По словам беглецы, он ушёл искать сигареты.