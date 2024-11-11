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11 ноября, 12:05

«Ходил за сигаретами»: В Дагестане поймали сбежавшего из психбольницы убийцу

Mash Gor: Убийцу отца и полицейского поймали и вернули в ПНД в Дагестане

Сбежавшего из ПНД в Дагестане убийцу вернули на принудительное лечение. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Сбежавшего из ПНД в Дагестане убийцу вернули на принудительное лечение. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Сбежавшего душевнобольного преступника из Дагестана поймали и вернули в ПНД. Он находится на принудительном лечении после убийства отца и полицейского, передаёт Mash Gor.

По данным телеграм-канала, мужчина улизнул от сотрудников диспансера, когда медсестра ненадолго отлучилась для работы с документами. За душевнобольным в такой ситуации должны были присматривать коллеги сотрудницы, однако в этот раз никого поблизости не оказалось. Благо, мужчину быстро нашли и вернули в ПНД. По словам беглецы, он ушёл искать сигареты.

Напомним, что разыскивать 36-летнего Назима Шихрагимова начали 8 ноября. Он вышел из больницы, расположенной по ул. Ш Руставели, в Махачкале и не вернулся. Мужчина стоит на учёте из-за расстройства психики.

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Полина Никифорова
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