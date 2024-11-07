В Приамурье поймали двух заключённых спустя день самоволки

В Амурской области двое заключённых без предупреждения ушли из исправительного центра и отсутствовали почти сутки, сейчас их вернули в учреждение, решается вопрос об ужесточении наказания. Об этом сообщили РИА «Новости» в самом центре.

«Здесь не исправительная колония, а исправительный центр. Они не сбежали. Самовольно вышли погулять, за это будут наказаны. Позавчера они пошли погуляли, а вчера их уже вернули. Не прошло и суток», — рассказал собеседник агентству.

Он уточнил, что осуждённые Никита Иванов и Игорь Чумак 5 ноября находились на исправительных работах, но не вернулись после них в общежитие. Сотрудники УФСИН оперативно разыскали преступников и вернули на место. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, материалы дела передадут в суд. Нарушители могут получить до пяти лет тюрьмы.