Двое осуждённых сбежали из исправительной колонии в Амурской области

Двое заключённых сбежали из исправительной колонии в Амурской области. По данным SHOT, в минувший вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе. Их до сих пор ищут.