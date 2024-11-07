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7 ноября, 05:03

Двое осуждённых сбежали из исправительной колонии в Амурской области

Двое заключённых сбежали из исправительной колонии в Амурской области. По данным SHOT, в минувший вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе. Их до сих пор ищут.

Список беглецов:

  • Иванов Никита, 25 лет. Судим за незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём лица, а также за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Срок — 4 года.
  • Игорь Чумак, 21 год. Судим за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
В липецкой ИК отстранили виновного в побеге группы насильников и педофилов
В липецкой ИК отстранили виновного в побеге группы насильников и педофилов

А ранее, 26 октября, из ИК-2 в Липецкой области бежали шестеро арестантов. Предположительно, побег готовился более шести месяцев. Для этого они вырыли подземный туннель длиной в 60 метров. Беглецы осуждены по статьям за изнасилования, педофилию и сбыт запрещённых веществ. Пятерых схватили в тот же день, шестого — спустя почти две недели.

Обложка ©

Freepik.com / Mateus-Andre

Александра Вишнякова
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