В МВД подтвердили задержание пятого из шести сбежавших из колонии зэков

Пятый сбежавший из ИК-2 в Липецкой области заключённый задержан в частном секторе села Петровское. Об этом сообщила официальный спикер МВД РФ Ирина Волк, подтвердив информацию СМИ.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осуждённых», — пишет Волк.