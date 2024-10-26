В МВД подтвердили задержание пятого из шести сбежавших из колонии зэков
МВД: В Липецкой области задержали пятого из шести зэков, сбежавших из ИК-2
Пятый сбежавший из ИК-2 в Липецкой области заключённый задержан в частном секторе села Петровское. Об этом сообщила официальный спикер МВД РФ Ирина Волк, подтвердив информацию СМИ.
«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осуждённых», — пишет Волк.
Беглеца нашли в частном секторе села Петровское, сейчас он находится в территориальном отделении полиции. Правоохранители продолжают поиски последнего из сбежавших зэков.
Напомним, сегодня стало известно, что шестеро арестантов сбежали из исправительной колонии №2 под Липецком через 60-метровый подкоп. За поиски беглецов взялись полиция, Росгвардия и ФСБ, ориентировки были выложены в открытый доступ. Двоих преступников вскоре взяли в Тамбовской области. После этого нашли ещё двух, предположительно один из них и был организатором побега.
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