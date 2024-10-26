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26 октября, 14:41
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В МВД подтвердили задержание пятого из шести сбежавших из колонии зэков

МВД: В Липецкой области задержали пятого из шести зэков, сбежавших из ИК-2

Пятый сбежавший из ИК-2 в Липецкой области заключённый задержан в частном секторе села Петровское. Об этом сообщила официальный спикер МВД РФ Ирина Волк, подтвердив информацию СМИ.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осуждённых»,пишет Волк.

Беглеца нашли в частном секторе села Петровское, сейчас он находится в территориальном отделении полиции. Правоохранители продолжают поиски последнего из сбежавших зэков.

Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России

Напомним, сегодня стало известно, что шестеро арестантов сбежали из исправительной колонии №2 под Липецком через 60-метровый подкоп. За поиски беглецов взялись полиция, Росгвардия и ФСБ, ориентировки были выложены в открытый доступ. Двоих преступников вскоре взяли в Тамбовской области. После этого нашли ещё двух, предположительно один из них и был организатором побега.

Обложка ©

shutterstock / FOTODOM / happy_e

Юрий Лысенко
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