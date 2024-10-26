Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России

Заключённые, сбежавшие из липецкой колонии, планировали в случае успеха разбрестись на все четыре стороны, чтобы затем пересечь границу по отдельности. Об этом стало известно из допроса , опубликованного официальным представителем МВД России Ириной Волк.

Беглецы рассказали, что собирались пересечь границу с Казахстаном. С собой для побега взяли только ножи, поскольку они «могли пригодиться». Двое зэков спрятались около посёлка Улусарка Задонского района Липецкой области. Во время задержания один решил отчаянно сопротивляться, из-за чего полицейские пустили в ход табельное, подстрелив преступника. Позже его доставили в больницу.