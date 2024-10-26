Один подстрелен: Задержанные зэки из липецкой ИК на камеру выдали маршрут побега из России
МВД опубликовало видео допроса задержанных беглых заключённых липецкой ИК
Заключённые, сбежавшие из липецкой колонии, планировали в случае успеха разбрестись на все четыре стороны, чтобы затем пересечь границу по отдельности. Об этом стало известно из допроса, опубликованного официальным представителем МВД России Ириной Волк.
Зэки, сбежавшие из колонии. Видео © Telegram / Ирина Волк
Беглецы рассказали, что собирались пересечь границу с Казахстаном. С собой для побега взяли только ножи, поскольку они «могли пригодиться». Двое зэков спрятались около посёлка Улусарка Задонского района Липецкой области. Во время задержания один решил отчаянно сопротивляться, из-за чего полицейские пустили в ход табельное, подстрелив преступника. Позже его доставили в больницу.
Напомним, что сегодня несколько зэков предприняли рискованную попытку сбежать из тюрьмы через вырытый туннель. Полиция, ФСБ и Росгвардия начали разыскивать их. В сети были опубликованы ориентировки. Двоих зэков спустя некоторое время накрыли в Тамбовской области. Вскоре были задержаны ещё двое, включая предполагаемого организатора побега.
Telegram / Ирина Волк