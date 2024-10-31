В липецкой ИК отстранили виновного в побеге группы насильников и педофилов

Обвинение в халатности было предъявлено сотруднику исправительной колонии в Липецкой области, откуда недавно совершили побег заключённые. Об этом пишет пресс-служба регионального СК РФ.

Заместитель начальника, глава центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 Ярослав Швецов был обвинён в халатности по статье ч. 1 ст. 293 УК. По данным следствия, обвиняемый безответственно отнёсся к исполнению обязанностей, из-за чего зэки постоянно покидали рабочие места и шастали по территории промышленной зоны колонии без какого-либо надзора.

Следствие утверждает, что арестанты с июня текущего года уходили с рабочих мест, когда хотели. Они, группируясь по двое или трое, много времени проводили в заброшенному цеху. Осмотрев его помещение, криминалисты нашли лаз и тоннель, уходящий на 40 метров. Именно через него заключённые слиняли из колонии. Следователи опросили уже более 40 свидетелей, в том числе надзирателей, а также «товарищей по зоне», с которыми общались сбежавшие.