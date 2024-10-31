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31 октября, 10:49

В липецкой ИК отстранили виновного в побеге группы насильников и педофилов

Заместитель начальника липецкой ИК-2 отстранён после побега шестерых заключённых

Обвинение в халатности было предъявлено сотруднику исправительной колонии в Липецкой области, откуда недавно совершили побег заключённые. Об этом пишет пресс-служба регионального СК РФ.

Заместитель начальника, глава центра трудовой адаптации осуждённых ИК-2 Ярослав Швецов был обвинён в халатности по статье ч. 1 ст. 293 УК. По данным следствия, обвиняемый безответственно отнёсся к исполнению обязанностей, из-за чего зэки постоянно покидали рабочие места и шастали по территории промышленной зоны колонии без какого-либо надзора.

Следствие утверждает, что арестанты с июня текущего года уходили с рабочих мест, когда хотели. Они, группируясь по двое или трое, много времени проводили в заброшенному цеху. Осмотрев его помещение, криминалисты нашли лаз и тоннель, уходящий на 40 метров. Именно через него заключённые слиняли из колонии. Следователи опросили уже более 40 свидетелей, в том числе надзирателей, а также «товарищей по зоне», с которыми общались сбежавшие.

«Следствием инициирован вопрос об отстранении обвиняемого от занимаемой должности на время предварительного следствия. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в тексте.

Появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов
Появились ориентировки на сбежавших из липецкой ИК насильников и педофилов

Ранее стало известно о побеге шестерых зэков из ИК-2 под Липецком через туннель, который они сами же и выкопали. Двоих преступников вскоре поймали в Тамбовской области. Ещё двое, включая предполагаемого организатора были найдены в Липецкой области. Ближе к вечеру накрыли и пятого беглеца. СМИ считают, что у арестантов был сообщник, который помог им осуществить дерзкий план.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akin Ozcan

Владимир Озеров
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