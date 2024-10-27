Стало известно, как арестантам из Липецка удалось незаметно вырыть 60-метровый тоннель
SHOT: У зэков из Липецка был сообщник, прикрывавший их отсутствие в цеху
Вырытый арестантами липецкой ИК-2 подкоп. Обложка © Telegram / Липецк с огоньком
У шестерых беглых заключённых был седьмой подельник, который прикрывал их отсутствие в рабочем цеху. SHOT выяснил подробности организации побега из липецкой ИК-2.
На территории колонии есть заброшенное административное здание, которое давно никак не используется. Расположено оно рядом с цехом по производству колючей проволоки, где и работали беглецы со своим подельником. Причём изначально их распределили в швейный цех, но он находился на другой стороне колонии вдалеке от их барака, поэтому они отказались ходить на работу туда и остались поближе к заброшенному зданию.
Инструменты для подкопа, как SHOT писал ранее, зэки украли ещё в марте и спрятали так, что сотрудники колонии, обнаружившие пропажу, их не нашли. Всякий раз, когда осуждённые отлучались копать тоннель, их прикрывал в цеху один и тот же человек: он выполнял их работу и не сообщал об их отсутствии охранникам.
Сейчас специальная комиссия УФСИН допрашивает всех заключённых, содержащихся в бараке, в котором сидели беглецы. Усиленный надзор над заключёнными введён во всех колониях Липецкой области. Проводятся проверки на наличие у осуждённых запрещённых предметов.
Напомним, вчера появились сообщения о бегстве шестерых заключённых из ИК-2 под Липецком через собственноручно вырытый 60-метровый туннель. На их поиски отправились полицейские, Росгвардия и ФСБ, ориентировки на беглецов выложили в Сеть. Двоих преступников вскоре поймали в Тамбовской области. После этого нашли ещё пару, включая предположительного организатора побега. Ближе к вечеру поймали и пятого.