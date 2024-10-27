Стало известно, как арестантам из Липецка удалось незаметно вырыть 60-метровый тоннель

У шестерых беглых заключённых был седьмой подельник, который прикрывал их отсутствие в рабочем цеху. SHOT выяснил подробности организации побега из липецкой ИК-2.

На территории колонии есть заброшенное административное здание, которое давно никак не используется. Расположено оно рядом с цехом по производству колючей проволоки, где и работали беглецы со своим подельником. Причём изначально их распределили в швейный цех, но он находился на другой стороне колонии вдалеке от их барака, поэтому они отказались ходить на работу туда и остались поближе к заброшенному зданию.









Инструменты для подкопа, как SHOT писал ранее, зэки украли ещё в марте и спрятали так, что сотрудники колонии, обнаружившие пропажу, их не нашли. Всякий раз, когда осуждённые отлучались копать тоннель, их прикрывал в цеху один и тот же человек: он выполнял их работу и не сообщал об их отсутствии охранникам.