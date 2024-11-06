Шестой заключённый из липецкой ИК задержан спустя почти 2 недели в бегах

Зэка искали с вертолёта и дронов в районе сёл Плеханово, Бутырки, Сселки и Жёлтые пески. Силовики осматривали в его поисках все заброшенные дачи и леса. 28-летнего Абдуллаева поймали в посёлке Песковатский, где он прятался в заброшенном доме. Срок 12 лет в колонии общего режима он получил в 2023 году — за изнасилование и действия сексуального характера с применением насилия. По версии правоохранителей, он намеревался бежать в Казахстан.