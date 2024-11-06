Шестой заключённый из липецкой ИК задержан спустя почти 2 недели в бегах
Тимур Абдуллаев. Фото © Life.ru
Шестой беглый заключённый из Липецкой колонии №2 задержан спустя почти две недели. Тимура Абдуллаева поймали час назад в посёлке Песковатский, пишет SHOT.
Зэка искали с вертолёта и дронов в районе сёл Плеханово, Бутырки, Сселки и Жёлтые пески. Силовики осматривали в его поисках все заброшенные дачи и леса. 28-летнего Абдуллаева поймали в посёлке Песковатский, где он прятался в заброшенном доме. Срок 12 лет в колонии общего режима он получил в 2023 году — за изнасилование и действия сексуального характера с применением насилия. По версии правоохранителей, он намеревался бежать в Казахстан.
Напомним, 26 октября из ИК-2 в Липецкой области бежали шестеро арестантов. Для этого они вырыли подземный туннель длиной в 60 метров. Известны имена сбежавших: 19-летний Ганиев Хуршилбек, 28-летний Абдуллаев Тургун, 19-летний Жумаев Бахтиер, 19-летний Арслонов Дилшол, 28-летний Турабаев Парвозбек, 27-летний Даврон Джабборов. Они осуждены по статьям за изнасилования, педофилию и сбыт запрещённых веществ. Предположительно, побег готовился более шести месяцев. Пятеро беглецов были схвачены в тот же день.