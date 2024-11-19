Кровавый семьянин со свитой: Появились страшные детали убийств серийного душителя их 90-х
Убийце Сафаряну помогали расправиться с женщиной и её дочерью двое подельников
Ваган Сафарян. Обложка © Telegram / SHOT
В деле серийного убийцы из Астрахани Вагана Сафаряна появились новые подробности. Мужчина жестоко расправился с матерью и дочерью в период, когда был примерным семьянином и воспитывал маленькую дочку. А безжалостно душить женщин ему помогали подельники, о которых стало известно только сейчас. Об этом пишет SHOT.
В 1993 году Сафарян, которому тогда было 32 года, сбежал из Баку от Первой карабахской войны. Он приехал в Россию и обосновался в Астрахани, оформил прописку и устроился работать таксистом. В 1995-м Сафарян женился, в 1997-м у него родила дочь. Ещё через три года он совершил первое убийство и сразу — двойное: он задушил 67-летнюю женщину и её 37-летнюю дочь, украв у них 45 тысяч рублей.
Также стало известно, что в жуткой расправе, кроме него, участвовали другие убийцы, предварительно, двое, их сейчас ищут. За убийство двух человек организованной группой 63-летнему Вагану грозит 20 лет колонии.
Напомним, в Астрахани задержан серийный убийца. Душитель Ваган Сафарян орудовал в городе в 90-х и начале нулевых. На его счету минимум 3 доказанные жертвы. 63-летнего мужчину первый раз задержали в 2004 году. Он убил человека из-за карточного долга и отправился в колонию строгого режима на 19 лет. В 2023 году осуждённый вышел на свободу. Сейчас Сафаряна снова задержали и поместили под арест. Ему вменяют статью «Убийство двух и более лиц». По данным следствия, обвиняемый в 1998 году в Астрахани ворвался в квартиру и удавкой задушил женщину и её дочь, после чего забрал всю наличку в доме — 45 тысяч рублей.