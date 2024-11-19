Кровавый семьянин со свитой: Появились страшные детали убийств серийного душителя их 90-х

В деле серийного убийцы из Астрахани Вагана Сафаряна появились новые подробности. Мужчина жестоко расправился с матерью и дочерью в период, когда был примерным семьянином и воспитывал маленькую дочку. А безжалостно душить женщин ему помогали подельники, о которых стало известно только сейчас. Об этом пишет SHOT.

В 1993 году Сафарян, которому тогда было 32 года, сбежал из Баку от Первой карабахской войны. Он приехал в Россию и обосновался в Астрахани, оформил прописку и устроился работать таксистом. В 1995-м Сафарян женился, в 1997-м у него родила дочь. Ещё через три года он совершил первое убийство и сразу — двойное: он задушил 67-летнюю женщину и её 37-летнюю дочь, украв у них 45 тысяч рублей.

Также стало известно, что в жуткой расправе, кроме него, участвовали другие убийцы, предварительно, двое, их сейчас ищут. За убийство двух человек организованной группой 63-летнему Вагану грозит 20 лет колонии.