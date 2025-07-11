На Пхукете задержали россиянина, торговавшего наркотиками с тайцами. Теперь ему грозит смертная казнь

На Пхукете полиция задержала гражданина России. Рейд прошёл в одном из кондоминиумов, популярных у россиян, рядом с торговым центром Central Phuket. По информации SHOT, в квартире наркоторговцев были задержаны 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев и его подельники — 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит, оба граждане Таиланда.

Россиянина, торговавшего наркотиками с бандой тайцев, задержали на Пхукете, ему грозит смертная казнь. Видео © Telegram / SHOT

Правоохранители изъяли кетамин, экстази и другие запрещённые вещества растительного и синтетического происхождения. Анализы подтвердили наличие наркотиков в крови у всех троих. Арестованные не оказывали сопротивления при задержании. В Таиланде за торговлю наркотиками предусмотрено суровое наказание — до 15 лет тюрьмы, крупный денежный штраф, а в особо тяжёлых случаях и смертная казнь.