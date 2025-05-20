ФСБ накрыла банду даркнет-наркоторговцев

Сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию, в ходе которой задержали семерых человек, подозреваемых в организации работы даркнет-маркетплейса, через который распространялись наркотики и предлагались криминальные услуги, сообщила представительница МВД Ирина Волк.

Задержание подозреваемых в продаже наркотиков. Видео © Telegram / Ирина Волк

По её словам, оперативники и следователи пресекли деятельность преступной группы, обеспечивавшей функционирование теневой онлайн-площадки. Злоумышленники, среди которых были сотрудники IT-компании, использовали передовые технологии для защиты платформы от блокировок, взломов и кибератак. Также были выявлены лица, управлявшие сервисом обмена криптовалют, через который проводились платежи за наркотики.

В восьми регионах России одновременно прошли 28 обысков в домах и офисах, принадлежавших подозреваемым. Полиция изъяла компьютеры, документы и другие улики. Задержанным предъявлены обвинения по статьям 33, 228.1 и 210 УК РФ, и по решению суда они заключены под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной сети.