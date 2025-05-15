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15 мая, 09:29

ФСБ задержала администраторов 57 Telegram-каналов, связанных с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники ФСБ задержали 57 администраторов связанных с Украиной каналов и чатов в мессенджере Telegram. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — говорится в сообщении. Пресс-служба ФСБ отметила, что каналы и чаты распространяли террористическую идеологию.

Сейчас следственными органами принимаются соответствующие решения. Также сотрудники ведомства провели профилактическую работу с 305 несовершеннолетними, которые попали под воздействие иностранных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.

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Напомним, сегодня стало известно, что в ходе масштабных мероприятий на территории всей страны, сотрудники ФСБ и других силовых ведомств задержали организаторов вооружённых акций. В общей сложности задержали шесть человек.

Юрий Лысенко
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