ФСБ задержала администраторов 57 Telegram-каналов, связанных с Украиной

Сотрудники ФСБ задержали 57 администраторов связанных с Украиной каналов и чатов в мессенджере Telegram. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — говорится в сообщении. Пресс-служба ФСБ отметила, что каналы и чаты распространяли террористическую идеологию.

Сейчас следственными органами принимаются соответствующие решения. Также сотрудники ведомства провели профилактическую работу с 305 несовершеннолетними, которые попали под воздействие иностранных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.