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Регион
15 мая, 06:17

ФСБ пресекла серию вооружённых нападений на российские школы, задержаны 6 человек

ФСБ задержала в пяти городах шесть человек, готовивших теракты в школах и вузах

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабные профилактические мероприятия, направленные на выявление сторонников насильственных идеологий среди молодёжи. В ходе рейдов, охвативших 81 регион страны, были задержаны шесть человек в пяти городах нашей страны. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.

По данным Центра общественных связей ФСБ, эти лица подозреваются в подготовке вооруженных акций.

Видео © ЦОС ФСБ

«В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — рассказали представители ФСБ.

При обысках по местам жительства задержанных обнаружен целый арсенал и улики, свидетельствующие об их намерениях. Изъяты компоненты, необходимые для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также холодное оружие. Среди найденного — подробные схемы планируемых нападений, агитационные материалы и символика экстремистских и террористических организаций, в том числе неонацистского толка. Операция позволила предотвратить потенциально опасные инциденты.

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Владимир Озеров
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