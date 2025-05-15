ФСБ пресекла серию вооружённых нападений на российские школы, задержаны 6 человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели масштабные профилактические мероприятия, направленные на выявление сторонников насильственных идеологий среди молодёжи. В ходе рейдов, охвативших 81 регион страны, были задержаны шесть человек в пяти городах нашей страны. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.

По данным Центра общественных связей ФСБ, эти лица подозреваются в подготовке вооруженных акций.

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«В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — рассказали представители ФСБ.

При обысках по местам жительства задержанных обнаружен целый арсенал и улики, свидетельствующие об их намерениях. Изъяты компоненты, необходимые для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также холодное оружие. Среди найденного — подробные схемы планируемых нападений, агитационные материалы и символика экстремистских и террористических организаций, в том числе неонацистского толка. Операция позволила предотвратить потенциально опасные инциденты.