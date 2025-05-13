В ДНР найден крупный схрон ВСУ, предназначенный для диверсий на праздники

В Курахово (ДНР) сотрудники ФСБ совместно с подразделениями группировки «Восток» Вооружённых сил РФ выявили крупный схрон с иностранным оружием, подготовленный украинскими диверсантами, сообщила пресс-служба управления ФСБ по ДНР.

ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово. Видео © УФСБ по ДНР

По данным ведомства, тайник, обнаруженный в ходе оперативных мероприятий, был предназначен для использования противником во время майских праздников. Силовики изъяли внушительный арсенал: 22 единицы оружия, включая два пулемёта, два натовских противотанковых гранатомёта, два комплекса Javelin, восемь болгарских и шведских гранатомётов, а также свыше 300 гранат и мин, среди которых 20 натовских гранат, 36 мин калибра 120 мм и 11 гранат для подствольных гранатомётов.

В ФСБ уточнили, что изъятые боеприпасы и оружие переданы в научно-исследовательские центры Минобороны для дальнейшего изучения, чтобы раскрыть планы диверсантов и предотвратить угрозы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России»* готовил взрыв на территории городского военкомата. 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.