ФСБ задержала подростка, планировавшего подорвать военкомат в Новокузнецке

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России»* готовил взрыв на территории городского военкомата. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.

По данным следствия, целью планировавшегося теракта была дестабилизация деятельности органов власти в Кемеровской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст. 205 УК РФ), сейчас он находится под стражей, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Херсонской области. Украинские спецслужбы планировали взрыв у памятника «Танк Т-34» во время массового мероприятия.