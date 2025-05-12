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Регион
12 мая, 03:55

ФСБ задержала подростка, планировавшего подорвать военкомат в Новокузнецке

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Новокузнецка, который по заданию организации «Легион» Свобода России»* готовил взрыв на территории городского военкомата. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, 17-летний подросток изготовил самодельное взрывное устройство и планировал его подрыв, действуя по указанию кураторов.

По данным следствия, целью планировавшегося теракта была дестабилизация деятельности органов власти в Кемеровской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст. 205 УК РФ), сейчас он находится под стражей, проводятся необходимые следственные действия.

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Ранее ФСБ сообщала о предотвращении теракта в Херсонской области. Украинские спецслужбы планировали взрыв у памятника «Танк Т-34» во время массового мероприятия.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Артём Гапоненко
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