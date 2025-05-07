ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге в Каховке
ФСБ сорвала теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Памятник «Танк Т-34» в честь воинов-освободителей в Каховке. Обложка © Каховский муниципальный округ
Сотрудники ФСБ сорвали планы украинских спецслужб по совершению теракта в Каховке Херсонской области у памятника «Танк Т-34», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Взрыв должен был произойти во время митинга с участием местных жителей и властей. В ходе операции задержаны трое граждан Украины, причастных к подготовке атаки, и изъяты четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами.
Как уточнили в ФСБ, взрывчатка была замаскирована под детали конструкции танка и банки из-под энергетических напитков, оснащённые GSM-модулями и сим-картами для дистанционного управления. Также у задержанных обнаружены четыре электродетонатора и три ручные гранаты.
Также сегодня ранее в Барнауле оперативники пресекли попытку поджога кафедрального собора: задержан молодой иностранец 2004 года рождения, действовавший по заданию международной террористической группировки. Как сообщили в УФСБ по Алтайскому краю, подозреваемый намеревался поджечь здание с помощью канистры дизельного топлива, чтобы дестабилизировать работу местных властей.