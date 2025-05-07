ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге в Каховке

Сотрудники ФСБ сорвали планы украинских спецслужб по совершению теракта в Каховке Херсонской области у памятника «Танк Т-34», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Взрыв должен был произойти во время митинга с участием местных жителей и властей. В ходе операции задержаны трое граждан Украины, причастных к подготовке атаки, и изъяты четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами.

Как уточнили в ФСБ, взрывчатка была замаскирована под детали конструкции танка и банки из-под энергетических напитков, оснащённые GSM-модулями и сим-картами для дистанционного управления. Также у задержанных обнаружены четыре электродетонатора и три ручные гранаты.