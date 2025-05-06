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6 мая, 07:15

«Крайний цинизм»: ВСУ в преддверии 9 Мая обстреляли мемориал героям ВОВ под Херсоном

ВСУ нанесли удар по мемориалу памяти павшим героям ВОВ в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мемориалу памяти павшим героям ВОВ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ нанесли удар по мемориалу памяти павшим героям ВОВ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Украинские боевики совершили вероломный обстрел мемориала героям Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, памятник получил повреждения.

«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма. В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га», — заявил Сальдо.

Кроме того, в Тополевке Новокаховского округа был повреждён частный жилой дом. Также под огонь попали населённые пункты Алёшки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил трёхдневное перемирие на период празднования 80-летия Победы в ВОВ. Киев несколько дней молчал, после чего инициативу прокомментировал Владимир Зеленский, отказавшись от прекращения огня.

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Оксана Попова
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