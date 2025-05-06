«Крайний цинизм»: ВСУ в преддверии 9 Мая обстреляли мемориал героям ВОВ под Херсоном
ВСУ нанесли удар по мемориалу памяти павшим героям ВОВ в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по мемориалу памяти павшим героям ВОВ в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Украинские боевики совершили вероломный обстрел мемориала героям Великой Отечественной войны в Брилёвке Алёшкинского округа. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, памятник получил повреждения.
«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма. В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га», — заявил Сальдо.
Кроме того, в Тополевке Новокаховского округа был повреждён частный жилой дом. Также под огонь попали населённые пункты Алёшки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил трёхдневное перемирие на период празднования 80-летия Победы в ВОВ. Киев несколько дней молчал, после чего инициативу прокомментировал Владимир Зеленский, отказавшись от прекращения огня.