«Крайний цинизм»: ВСУ в преддверии 9 Мая обстреляли мемориал героям ВОВ под Херсоном

«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма. В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га», — заявил Сальдо.

Кроме того, в Тополевке Новокаховского округа был повреждён частный жилой дом. Также под огонь попали населённые пункты Алёшки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.