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4 июля, 01:10

Колумбия выдаст России международного наркоторговца Владимира Полянского

Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

По запросу Генеральной прокуратуры РФ Колумбия экстрадирует Владимира Полянского, обвиняемого в организации масштабной сети по распространению наркотиков в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полянского обвиняют в руководстве структурным подразделением преступного сообщества и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Экстрадируемый из Колумбии наркоторговец Владимир Полянский. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

Следствие утверждает, что Полянский руководил сетью, занимавшейся поставками и сбытом крупных партий наркотиков в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях, начиная с 2008 года. Наркотики перевозились в тайниках в грузовиках, а затем распространялись.

В 2021 году деятельность группировки была пресечена, силовики изъяли более 131 кг наркотических веществ. Полянский скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Его заочно приговорили к заключению. В августе 2021 года Колумбия задержала Полянского, и Россия направила запрос на его экстрадицию.

Несмотря на обжалование решения об экстрадиции Полянским в Верховном Суде и Министерстве юстиции Колумбии, российская сторона предоставила убедительные доказательства его вины. В результате 3 июля 2025 года решение о выдаче вступило в силу, и в скором времени Полянский предстанет перед российским судом.

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Юния Ларсон
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