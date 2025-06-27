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27 июня, 10:13

В Подмосковье таможня накрыла наркоОПГ, изъято 2,2 тонны «синтетики»

В Подмосковье таможенники задержали партию из 2,2 тонны наркотиков

Коробки с наркотиками. Фото © Предоставлено пресс-службой ФТС

Коробки с наркотиками. Фото © Предоставлено пресс-службой ФТС

Сотрудники Центральной оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России, Приволжской оперативной таможней, УФСБ по Москве и области, а также МВД прикрыли крупный канал нелегального ввоза наркотиков и прекурсоров из стран Средней Азии. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Задержание партии наркотиков. Видео © Предоставлено пресс-службой ФТС

В ходе операции при получении 24 картонных бочек с мелкокристаллическим белым веществом был задержан 42-летний россиянин. По его словам, он действовал по указанию организатора и должен был переправить груз в гараж в Московской области.

Обследование помещения выявило ещё 34 бочки с аналогичным веществом, которое экспертиза определила как прекурсор — химическое сырьё для производства синтетических наркотиков.

Следствие установило, что запрещённые препараты поступали партиями под видом обычных товаров народного потребления. В результате совместных усилий правоохранителей задержаны 22 участников преступного сообщества, среди которых были и граждане Украины.

Оперативники насчитали свыше 36 эпизодов незаконного оборота наркотиков, совершённых группировкой. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации и участии в преступном сообществе. За совершённые преступления обвиняемым грозит от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

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Владимир Озеров
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