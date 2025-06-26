Мамонты остаются в России: Таможня пресекла вывоз палеонтологических находок

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможни пресекли попытку нелегального вывоза из России фрагментов зубов и бивней шерстистого мамонта. Посылка с палеонтологическими артефактами направлялась в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

Комментарий сотрудника пресс-службы Южного таможенного управления Александры Лапий. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Отправитель – 42-летний житель Новороссийска – указал в таможенной декларации, что внутри находятся сувениры, которые он якобы везёт в подарок своему другу. Однако в ходе досмотра были обнаружены пять окаменелых зубов и четыре части бивня древнего млекопитающего.

Палеонтологические находки. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Экспертиза подтвердила, что находки принадлежали вымершему шерстистому мамонту, посему они имеют статус культурных ценностей. Для их вывоза требуется официальное разрешение Министерства культуры Российской Федерации.

Позже при обыске у подозреваемого правоохранители изъяли ещё 14 предметов, связанных с палеонтологией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду культурных ценностей.

В соответствии с законом нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей. Данная мера направлена на сохранение национального исторического наследия и предотвращение незаконного вывоза уникальных артефактов.