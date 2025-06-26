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26 июня, 12:59

Мамонты остаются в России: Таможня пресекла вывоз палеонтологических находок

ФТС пресекла вывоз палеонтологических находок в ОАЭ из РФ

Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможни пресекли попытку нелегального вывоза из России фрагментов зубов и бивней шерстистого мамонта. Посылка с палеонтологическими артефактами направлялась в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

Комментарий сотрудника пресс-службы Южного таможенного управления Александры Лапий. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Отправитель – 42-летний житель Новороссийска – указал в таможенной декларации, что внутри находятся сувениры, которые он якобы везёт в подарок своему другу. Однако в ходе досмотра были обнаружены пять окаменелых зубов и четыре части бивня древнего млекопитающего.

Палеонтологические находки. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Палеонтологические находки. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Экспертиза подтвердила, что находки принадлежали вымершему шерстистому мамонту, посему они имеют статус культурных ценностей. Для их вывоза требуется официальное разрешение Министерства культуры Российской Федерации.

Позже при обыске у подозреваемого правоохранители изъяли ещё 14 предметов, связанных с палеонтологией. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду культурных ценностей.

В соответствии с законом нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей. Данная мера направлена на сохранение национального исторического наследия и предотвращение незаконного вывоза уникальных артефактов.

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Ранее один иностранный умник решил перевезти из России в Китай бронежилеты, попытавшись убедить ФТС в том, что это футляры с рыболовными принадлежностями. В декларации они числились как предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо.

Владимир Озеров
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