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26 июня, 10:12

Полуподгон из Поднебесной: Китаец привёз в Россию 190 «одиноких» туфель на правую ногу

На таможне в Кольцово задержали китайца со 190 ботинками для правой ноги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattia Riccadonna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattia Riccadonna

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни остановили гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию крупную партию обуви — но исключительно для правой ноги. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.

При досмотре багажа пассажира, прибывшего рейсом из Пекина, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок, упакованных в текстильные чемоданы общим весом 61 килограмм. Обувь представляла собой разнообразные модели, оттенки и размеры, однако на левую ногу ничего не было.

Сам нарушитель объяснил, что намеревался реализовать эти образцы на местных рынках, не подозревая о нарушении таможенных правил. В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному оформлению.

В настоящее время обувь направлена на экспертизу для определения характеристик и стоимости.

«На пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Обувь отправлена на товарную экспертизу. Проводится административное расследование», — сказано в публикации.

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Владимир Озеров
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