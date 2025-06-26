Полуподгон из Поднебесной: Китаец привёз в Россию 190 «одиноких» туфель на правую ногу
На таможне в Кольцово задержали китайца со 190 ботинками для правой ноги
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни остановили гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию крупную партию обуви — но исключительно для правой ноги. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении.
При досмотре багажа пассажира, прибывшего рейсом из Пекина, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок, упакованных в текстильные чемоданы общим весом 61 килограмм. Обувь представляла собой разнообразные модели, оттенки и размеры, однако на левую ногу ничего не было.
Сам нарушитель объяснил, что намеревался реализовать эти образцы на местных рынках, не подозревая о нарушении таможенных правил. В отношении мужчины возбуждено административное производство по факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному оформлению.
В настоящее время обувь направлена на экспертизу для определения характеристик и стоимости.
«На пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ — недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Обувь отправлена на товарную экспертизу. Проводится административное расследование», — сказано в публикации.
Ранее российские таможенники остановили ввоз 75 кг наркотиков из Италии. Груз обозначался как сырьё для пищевой и косметической промышленности. Белый порошок был расфасован по семи вёдрам. Экспертиза показала, что это тетрагидроканнабинол.