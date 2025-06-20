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20 июня, 07:24

Лабубу с неожиданной начинкой нашли российские таможенники

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни нашли восемь черенков суккулентов внутри игрушки Лабубу при сканировании посылки из Таиланда. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Посылка для жителя Перми по документам должна была содержать куклу Барби стоимостью около 5 тысяч рублей. Однако внутри оказалась трендовая Лабубу, а кнутри монстрика — клубни и ростки, которые были завернуты в бумагу.

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

Так как разрешительные документы на растения отсутствовали, подкарантийные растения запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора, а посылку вернули отправителю.

В отношении получателя рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Роскачество закупило игрушки Лабубу для проверки их безопасности
Роскачество закупило игрушки Лабубу для проверки их безопасности

А ранее в аэропорту Иркутска таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками Лабубу. Партию весом 46 кг задержали.

Александра Вишнякова
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