Лабубу с неожиданной начинкой нашли российские таможенники

В Москве сотрудники Центральной почтовой таможни нашли восемь черенков суккулентов внутри игрушки Лабубу при сканировании посылки из Таиланда. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Посылка для жителя Перми по документам должна была содержать куклу Барби стоимостью около 5 тысяч рублей. Однако внутри оказалась трендовая Лабубу, а кнутри монстрика — клубни и ростки, которые были завернуты в бумагу.

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

В Москве сотрудники таможни нашли черенки кактусов в игрушке Лабубу. Фото © ФТС России

Так как разрешительные документы на растения отсутствовали, подкарантийные растения запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора, а посылку вернули отправителю.

В отношении получателя рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).