Роскачество закупило игрушки Лабубу для проверки их безопасности

Роскачество закупило партию игрушек Лабубу для проверки трендового товара на безопасность. Об этом рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — заявил он в интервью ТАСС.