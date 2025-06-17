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Регион
17 июня, 08:43

Роскачество закупило игрушки Лабубу для проверки их безопасности

Глава Роскачества Протасов: Закуплена партия Лабубу для проверки их безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

Роскачество закупило партию игрушек Лабубу для проверки трендового товара на безопасность. Об этом рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — заявил он в интервью ТАСС.

Протасов подчеркнул, что ведомство постоянно следит за качеством игрушек, так как детские товары для организации – приоритет. Он добавил, что проверки Лабубу были инициированы не только из-за общественного резонанса, но и из-за значительного роста числа запросов на экспертизу этих игрушек.

Фигурку Лабубу с человеческий рост продали на аукционе за $150 тысяч
Фигурку Лабубу с человеческий рост продали на аукционе за $150 тысяч

Labubu придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые они появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали популярными не только среди детей и подростков, но и у взрослых. Мнения среди депутатов о новом тренде разделились: кто-то раскритиковал истерию вокруг Лабубу, напомнив о квадроберах. Другие же призвали обходить стороной девушек с такими игрушками.

Мария Любицкая
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