Роскачество закупило игрушки Лабубу для проверки их безопасности
Глава Роскачества Протасов: Закуплена партия Лабубу для проверки их безопасности
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Роскачество закупило партию игрушек Лабубу для проверки трендового товара на безопасность. Об этом рассказал в преддверии Петербургского международного экономического форума руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Закупки Лабубу уже начались, и мы уверены, что в результате исследования из розничных сетей пропадут небезопасные товары. Такая ситуация уже была с Хагги Вагги, когда из торговли массово выводились товары с нарушением безопасности», — заявил он в интервью ТАСС.
Протасов подчеркнул, что ведомство постоянно следит за качеством игрушек, так как детские товары для организации – приоритет. Он добавил, что проверки Лабубу были инициированы не только из-за общественного резонанса, но и из-за значительного роста числа запросов на экспертизу этих игрушек.
Labubu придумал гонконгский иллюстратор Ка-Синг Лунг, впервые они появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали популярными не только среди детей и подростков, но и у взрослых. Мнения среди депутатов о новом тренде разделились: кто-то раскритиковал истерию вокруг Лабубу, напомнив о квадроберах. Другие же призвали обходить стороной девушек с такими игрушками.