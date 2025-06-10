Фигурку Лабубу с человеческий рост продали на аукционе за $150 тысяч

В Пекине на аукционе Yongle продана гигантская фигурка зубастого монстра Лабубу за рекордные 1,08 млн юаней (около $150 тыс). Это самый дорогой лот в истории игрушек формата blind box.

Аукцион, посвящённый исключительно персонажам от Pop Mart, прошёл 10 июня и стал первым мероприятием такого рода. В зале собралось около 200 участников, ещё свыше тысячи делали ставки онлайн. Всего было выставлено 48 лотов на общую сумму более 3,7 млн юаней.

Самая ценная фигурка — мятно-зелёный Лабубу высотой 131 см — ушла с молотка как единственный экземпляр в мире. Также за 510 тыс. юаней продан редкий набор «Три мудрых Лабубу», который был выпущен ограниченным тиражом в 120 экземпляров в 2017 году.