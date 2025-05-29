Роскачество начало проверку популярных игрушек «Лабубу» на безопасность

Роскачество начало проверку на безопасность популярных игрушек «Лабубу», которые стали бестселлером среди детей. Поводом для проверки послужил прецедент с предыдущей популярной игрушкой «Хагги Вагги», которая продавалась как сувенирная продукция и в итоге оказалась потенциально опасной для несовершеннолетних, пишут «Известия».

Специалисты Роскачества уже приступили к закупке образцов «Лабубу» в розничных магазинах и на маркетплейсах для комплексной экспертизы. В рамках проверки будет изучена сопроводительная документация, проведены лабораторные тесты на токсичность материалов, а также оценена надёжность конструктивных элементов — шарниров и креплений. Особое внимание уделят психологическому воздействию игрушки на детей, поскольку образ «острозубого монстра» может вызывать эмоциональные травмы.