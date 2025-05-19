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19 мая, 15:39

«Способ вернуться в детство»: Блогер назвала главную ценность «Лабубу», которые свели с ума модниц

Блогер Никонова: Игрушка «Лабубу» показывает ценности и образ жизни владельца

Игрушки «Лабубу». Обложка © Х / labububnb

Игрушки «Лабубу». Обложка © Х / labububnb

Монстры с кривыми зубами позволяют людям проще относиться к себе и жизни. С таким мнением выступила автор телеграм-канала «Лёгкий снобизм» Анастасия Никонова, пояснив социальную роль жутких игрушек.

В беседе с «Постньюс» она объяснила, что странные и милые монстры «Лабубу« с их неидеальными зубами стали символом лёгкости и иронии в отношении к жизни. Они объединяют людей, которые ценят юмор и не боятся быть собой. Тем самым игрушки служат своеобразным «паролем» для тех, кто разделяет определённые ценности, помогая находить друзей и единомышленников. Анастасия убеждена, что два человека, имеющие данные игрушки, всегда найдут общий язык и поддержат друг друга.

Также Никонова считает, что плюшевые монстры «Лабубу» – это естественное развитие моды на брелоки для дорогих сумок, позволяющее вдохнуть новую жизнь в люксовые вещи в эпоху снижения интереса к ним. А высокая цена, по её мнению, подчёркивает статус владельца. Вещи, способные вызывать такие чувства, закономерно привлекают внимание и становятся востребованными.

«Местами, взрослая жизнь полный отстой, а Labubu это способ на пару минут вернуться в беззаботное детство», — подытожила Никонова.

Labubu — новый тренд из TikTok. Что это такое и почему об этих монстрах все говорят
Labubu — новый тренд из TikTok. Что это такое и почему об этих монстрах все говорят

Ранее известный маг Павсекакий Богданов предупредил, что популярная игрушка «Лабубу» может быть опасной. Он отметил, что плюшевый монстр является порталом для негативных сущностей, способных разрушить жизнь.

Мария Любицкая
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