«Способ вернуться в детство»: Блогер назвала главную ценность «Лабубу», которые свели с ума модниц

Монстры с кривыми зубами позволяют людям проще относиться к себе и жизни. С таким мнением выступила автор телеграм-канала «Лёгкий снобизм» Анастасия Никонова, пояснив социальную роль жутких игрушек.

В беседе с «Постньюс» она объяснила, что странные и милые монстры «Лабубу« с их неидеальными зубами стали символом лёгкости и иронии в отношении к жизни. Они объединяют людей, которые ценят юмор и не боятся быть собой. Тем самым игрушки служат своеобразным «паролем» для тех, кто разделяет определённые ценности, помогая находить друзей и единомышленников. Анастасия убеждена, что два человека, имеющие данные игрушки, всегда найдут общий язык и поддержат друг друга.

Также Никонова считает, что плюшевые монстры «Лабубу» – это естественное развитие моды на брелоки для дорогих сумок, позволяющее вдохнуть новую жизнь в люксовые вещи в эпоху снижения интереса к ним. А высокая цена, по её мнению, подчёркивает статус владельца. Вещи, способные вызывать такие чувства, закономерно привлекают внимание и становятся востребованными.

«Местами, взрослая жизнь полный отстой, а Labubu это способ на пару минут вернуться в беззаботное детство», — подытожила Никонова.