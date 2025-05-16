Плюшевый монстр раздора: В модной игрушке «Лабубу» увидели сосуд, пожирающий финансы и семьи

В погоне за модой и популярностью люди готовы на многое, но иногда увлечение трендами может обернуться настоящей бедой. Об этом предупредил известный маг Павсекакий Богданов, заявивший в беседе с Life.ru, что популярная среди зумеров игрушка «Лабубу» – не просто милый эльф, а настоящий портал для негативных сущностей, способных разрушить жизнь человека.

Зло принимает всё более изощрённые формы. Сегодня оно приходит в виде плюшевого монстра – «Лабубу». Это не игрушка. Это сосуд. Через него в мир просачиваются древние негативные сущности, изгнанные века назад. Их цель – привязаться к человеку, пробить его защиту и начать питаться. Павсекакий Богданов Маг

Маг утверждает, что действие «Лабубу» проявляется не сразу. Игрушка вызывает зависимость, снижает энергетику, вызывает тревожность и эмоциональные всплески. Самое же страшное, по словам эксперта, это то, что «Лабубу» буквально высасывает деньги из семьи, приводя к финансовым проблемам и разрушению отношений.

«Лабубу действует тонко. Деньги начинают утекать – буквально. У людей пропадают сбережения, ломаются отношения. Я видел, как «Лабубу» «прогрызает» кошелёк – сначала в энергетике, потом в реальности. Мужья уходят из дома. Влюблённые, которые жили мирно, вдруг начинают ссоры без причины», – пояснил маг.

Богданов предупредил, что приобретая «Лабубу», люди сами открывают портал для негативных сил, размещая игрушку на видном месте в доме, особенно рядом с кроватью.

«Вы сами приносите его в дом. Это не просто мягкая игрушка. Это проводник. И пока вы умиляетесь, он работает. И если вы уже не можете от него отказаться – он уже вас держит», – заключил маг.

«Лабубу» – популярная игрушка, созданная гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом. Представляет собой эльфа-девочку, довольно крупного размера. Особенностью является то, что игрушка продаётся в закрытой упаковке, и покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется. Стоимость «Лабубу» варьируется от 27 до 289 долларов в магазинах и может быть значительно выше у перекупщиков. Обладатели игрушки часто относятся к ней как к настоящему питомцу.