Из мага в бизнесмена: Экстрасенс Шепс делает миллионы на пауках и осиновых колах от нечисти

Экстрасенс Александр Шепс замутил бизнес и получает с него около 2 миллионов рублей в месяц, маг и волшебник продают различные «магические» атрибуты. Шоумен и медиум, ставший героем множества мемов, предлагает своим поклонникам пауков, осиновые колы и камни, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Магические» атрибуты Александра Шепса. Обложка © SHOT

«Магические» атрибуты Александра Шепса. Обложка © SHOT

Цены на «волшебные» товары от популярного медиума — известного как повелитель зелёного забора — довольно высокие. Например, авторский браслет Шепса стоит целых 145 тысяч рублей. Самым доступным товаром, который удалось найти, стал кол для втыкания в осину или могилу в полнолуние, цена составляет 1,1 тысячи рублей.

Интересно, что у самого экстрасенса нет действующих компаний или ИП, все продажи он организует через ИП своего знакомого из Самары. Средний чек в его «магическом» магазине составляет 2,5 тысячи рублей, а месячный оборот достигает около 2 миллионов. Кроме этого бизнеса, Шепс также зарабатывает миллионы на личных приёмах, проводя обряды для клиентов.