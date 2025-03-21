6 простых ритуалов от братьев Шепс, которые привлекут в вашу жизнь деньги, любовь и не только...

В мире, где мы постоянно ищем пути к счастью, богатству и любви, братья Шепс — победители популярного телешоу «Битва экстрасенсов» (каждый в своём сезоне) — предлагают свои проверенные рецепты успеха. Мы собрали шесть самых интересных ритуалов от Александра и Олега, которые, по их словам, могут реально повлиять на разные сферы вашей жизни.

Как выбрать свой амулет: доверьтесь интуиции

Как выбрать амулет, по совету Олега Шепса, и активировать его силу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Выбор личного оберега — дело тонкое и глубоко индивидуальное. Олег Шепс уверен: правильный талисман должен вызывать у вас физические ощущения. «Вот тебе понравилась эта вещь, ты чувствуешь от неё тепло или холод, она тебя привлекает и тянет. Ты берёшь её в руку и понимаешь — всё, она мне нужна», — советует экстрасенс. Важно помнить, что амулет — не волшебная палочка, а помощник, который работает только в связке с хозяином. Чтобы «активировать» выбранный оберег, Олег рекомендует дать ему имя — этим вы устанавливаете личную связь и «оживляете» его энергию.

Привораживаем мужчину: узел, который свяжет сердца

Если верить Александру Шепсу, есть простой способ навсегда привязать к себе понравившегося человека. «Подарок или любой предмет, полученный из рук в руки, который можно завязать в узел или закрыть на замок, — это то, что способно привязать партнёра», — раскрывает секрет экстрасенс. Идеальными подарками станут шарф, галстук, ремень или браслет. Главное условие — вы должны сами завязать, застегнуть или закрыть этот предмет на теле избранника. Александр объясняет: «Когда такое происходит, человек неосознанно всегда испытывает перед вами чувство неловкости. А на самом деле вы в его биополе вторглись».

Открываем денежный поток: обращение к Луне

Лунный ритуал на деньги от братьев Шепс для финансового потока. Фото © «Шедеврум»

Для привлечения финансового благополучия братья Шепс предлагают простой ритуал, связанный с лунным циклом. Дождитесь появления молодого месяца — тонкого серпа на небе. Возьмите любые наличные деньги или монеты в правую руку и поднимите их к небу. Затем произнесите заговор: «Месяц, месяц, мой дружок, дай мне денежек мешок». По словам экстрасенсов, этот незатейливый ритуал способен открыть стабильный финансовый поток. Главное — выполнять его именно в период растущей Луны, когда небесное светило только начинает свой рост, символизируя увеличение ваших доходов.

Сохраняем молодость: обманываем время

Неожиданным, но интригующим выглядит ритуал от Александра Шепса для сохранения молодости. «Перед сном встаньте около кровати и развернитесь вокруг своей оси пять раз против часовой стрелки. Ни о чём не думайте, просто сделайте это перед тем, как лечь», — советует экстрасенс. По словам мага, этим простым движением вы символически отматываете и отбрасываете назад весь прожитый за день цикл. «Если вы на протяжении месяца это делаете, вы стоите, а ваше время бежит назад», — утверждает старший Шепс. Он признаёт, что это своего рода иллюзия, но заверяет, что ритуал работает и помогает сохранять молодость и энергию.

Сохраняем энергию во сне: свобода от металла

Почему нельзя спать в украшениях, согласно Шепсам, и что будет. Фото © «Шедеврум»

Оказывается, многие из нас теряют жизненную энергию во время сна из-за простой ошибки. Братья Шепс настоятельно рекомендуют снимать на ночь все металлические украшения — кольца, браслеты, цепочки и амулеты. «Здесь находятся самые сильные чакровые зоны у человека», — объясняют они, указывая на запястья и шею. По словам экстрасенсов, даже обычные украшения начинают впитывать негативную энергию, а ночью, когда человек не контролирует своё тело, предметы сбрасывают этот негатив обратно. «Вы утром будете ощущать себя лучше на 15–20%, а тот, кто оставляет на себе украшения ночью, на те же 15–20% быстрее стареет», — утверждают братья.

Привлекаем достойного партнёра: правильный запрос Вселенной

Для тех, кто ищет любовь, Александр Шепс предлагает особый подход к обращению к высшим силам. «Посылая запрос во Вселенную, спрашивайте не «будет ли у меня партнёр», а «что мне сделать, чтобы у меня появился любимый человек», — советует экстрасенс. По его убеждению, если вы способны представить себя с кем-то, значит, одна из ваших копий в параллельной реальности уже находится с таким человеком. «Когда вы это увидели, можете использовать это как магнит. Вам кажется, что вы создаёте образ, но на самом деле вы улавливаете маячок», — объясняет Шепс. Он подчёркивает: «Абсолютно доступно всё! Получиться может всё!» — уверяя, что правильно сформулированное желание обязательно материализуется.

Магия повседневности или самовнушение?

Конечно, можно по-разному относиться к советам экстрасенсов и их эффективности. Скептики скажут, что всё дело в самовнушении и эффекте плацебо. Верующие в паранормальное увидят в этих ритуалах доступ к тайным знаниям. Но, возможно, истина где-то посередине?

Как правильно сформулировать запрос Вселенной, чтобы привлечь любовь. Фото © «Шедеврум»