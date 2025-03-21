Родительская суббота 22 марта: Как поминать бойцов СВО, своих близких и пропавших без вести На Великий пост будет несколько родительских суббот, а именно — три. На 22 марта приходится вторая из них. Общие традиции родительских суббот понятны — на этот праздник надо помянуть родных и близких. Но как поминать павших воинов СВО? Рассказывает Life.ru. 21 марта, 04:00 Родительская суббота 22 марта: что нельзя делать и как поминать бойцов СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Уже совсем скоро, 22 марта 2025 года, состоится важный православный праздник: вторая Родительская суббота Великого поста. Родительские субботы бывают двух видов: вселенские и обычные. Вселенских всего две — это Мясопустная, последняя перед постом, и Троицкая, которая в 2025 году будет 7 июня. А ещё есть специальная Родительская суббота для почтения памяти воинов-защитников Отечества. Это Дмитриевская родительская суббота, учреждённая в честь павших при Куликовской битве. В этом году она будет осенью, 1 ноября. Всё о второй Родительской субботе Великого поста и о том, как поминать родных и близких, если они воины, расскажем в материале.

Смысл Родительской субботы третьей недели Великого поста

Родительская суббота 22 марта: на третью неделю Великого поста она нужна, чтобы помянуть родных и близких, которые лишаются своих привычных молитв в течение недели. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Родительская суббота — это православная памятная дата, смысл которой в поминовении усопших. В таких днях Великого поста есть особый смысл — во время Четыредесятницы на неделе молитва об усопших, Сорокоуст, читается не каждый день. Но своё поминовение усопшие получают как раз в выходные. На Родительскую субботу 22 марта следует принести священнику записки с именами усопших, а также угощения, обязательно постные. А само название православного праздника происходит от обычая поминать прежде всего родителей.

Что можно и нельзя делать на Родительскую субботу Великого поста 22 марта

Вторая Родительская суббота Великого поста 22 марта — чётко регламентированный православный праздник. Фото © Life.ru

Ни для кого не секрет, что в православном христианстве поведение верующих очень регламентированное. Этим мы не сильно отличаемся от католиков или протестантов, но у нас — свои особенности. Великий пост — это вообще особое время. Есть чёткий список не только того, что можно и нельзя есть, но и того, что можно и нельзя делать. Рассказываем, как можно себя вести на вторую Родительскую субботу Великого поста 22 марта.

Можно и нужно заказать для своих усопших молитву Сорокоуст в храме. Для этого есть специальные записки, там вы оставляете их полные крестильные имена.

Можно принести в церковь пожертвование. Обычно это угощения. Следите, чтобы в пост в составе сладостей не было молока или яичного белка, не говоря уже о других животных продуктах.

Изучите историю ваших предков: в какой губернии родилась прабабушка, где служил прадедушка. Всё это очень важно.

Подавайте милостыню нищим у церкви или в метро. Можете оформить пожертвование в благотворительный фонд.

А сейчас мы перечислим то, что в Родительские субботы Великого поста лучше не делать, чтобы не навлечь на себя беду. Господь и наши усопшие предки могут сильно разгневаться, если проявлять неуважение к их памяти в такой важный день, как Родительская суббота. Постарайтесь не делать эти вещи 22 марта, чтобы прожить остаток года в спокойствии и мире.

На Великий пост в целом и на Родительскую в частности есть полный запрет на какие-либо конфликты, ругань и ссоры. Он же касается матных слов: они априори несут в себе негативную, бранную энергетику. Так что отложите выяснение отношений на другое время года, а о существовании обсценной лексики вообще забудьте.

Нельзя устраивать бурные вечеринки, особенно в рамках поминок. Оставьте в покое прижизненные грехи и проступки усопших: вспомните в любой другой день, если ещё захочется.

Не стоит выносить из дома мусор и убирать со стола, ибо часть трапезы мы традиционно оставляем на ночь для покойных.

Ни в коем случае не смотрите на падающие звёзды и не говорите «до свидания», уходя с кладбища.

Особая диета на Родительскую субботу 22 марта: что нельзя есть

В 2025 году на 22 марта, как мы помним, запланирована не обычная Родительская, а «постная». А Великий пост несёт для верующих достаточно серьёзные ограничения в пище, которую можно вкушать. Прежде всего рацион на Родительскую субботу Великого поста 22 марта должен быть освобождён от любых животных продуктов. Нельзя мясо, рыбу, молоко, яйца и все производные: яичная лапша, сыры, йогурты тоже подпадают под запрет. Суббота и воскресенье в принципе хорошие дни для постящихся верующих: в эти дни можно вкушать пищу, которая подверглась тепловой обработке и даже добавлять в неё елей, то есть масло. Так что всевозможные каши, особенно кутья, обжаренные в масле овощи, тосты с авокадо и салаты — ваши спутники на Родительскую субботу Великого поста 22 марта.

Родительская суббота 22 марта: как правильно поминать почивших

Вторая Родительская суббота Великого поста 22 марта уже в принципе позволяет совершить традиционные обряды поминовения на кладбище. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baba Mora

Как и в прошлую Родительскую, в субботу 22 марта лучше всего почтить память своих покойных родных и близких в церкви. Оставьте для батюшки записки и угощения, постойте на службе в храме с другими прихожанами: проникнитесь благочестивым духом этой субботы. Но на 22 марта в некоторых регионах уже можно поехать на кладбище с целью ухода за могилами. Это важная традиция Родительской субботы, которой нужно придерживаться, чтобы ваши почившие предки были вам благодарны. Если погодные условия позволяют, можете сделать базовый уход на могиле покойного родного: Заменить испортившиеся искусственные и увядшие живые цветы.

Прополоть траву, прорыхлить землю.

Придать холмику аккуратный вид.

Протереть памятник или крест.

Как правильно поминать бойцов СВО в Родительскую субботу Великого поста

Как же правильно почтить память бойцов СВО в Родительскую субботу 22 марта в Великий пост? Фото © ТАСС / Александр Река

Как правильно поминать бойцов СВО в Родительскую субботу 22 марта? Правильное поминовение павших бойцов СВО — очень важная и обширная тема. В этом году она всё так же актуальна. Наши ребята отправились защищать Родину своими силами, став героями, воинами света. Но кто-то из них так и не вернулся с поля битвы. Это большая трагедия для их семей. Но при помощи сильной веры и поддержки сообщества её можно пережить. И самый главный смысл в поминовении на Родительскую субботу 22 марта — проявление уважения к памяти об усопших и облегчение существования их душ в горнем мире.

Покойных бойцов СВО поминают на Родительскую субботу Великого поста 22 марта по всем правилам православного христианства. Можно почтить память о воине в храме, на кладбище или дома. В целях упокоения душ героев читают молитвы — например, «Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных». Эту большую молитву можно найти в Православном молитвослове. Но есть и короткая молитва о почивших воинах: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: воинов (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

Если случилось несчастье и кто-то из ваших близких погиб на полях сражений во время СВО, в Родительскую субботу 22 марта не стоит вспоминать неприятные для вас аспекты его поведения. Вместе с молитвой нужно зажечь свечи, искренне желая облегчения участи души погибшего. А почтить память можно в кругу родных приёмом поминальной трапезы. Блюда для неё можно освятить у священника в храме: это кутья, блины, кисель, фрукты и сладости. На Великий пост они должны быть приготовлены без использования животных продуктов. Запретные в пост продукты освящать в церкви нельзя: это касается всего животного и горячительных напитков, а также кофе и фастфуда.

Нужно ли поминать воина СВО, пропавшего без вести

Нужно ли поминать пропавшего без вести воина СВО? И если да, то как? А если нет, то что делать? Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Если ваш близкий, который пошёл защищать Родину на СВО, считается пропавшим без вести, то поминать его на Родительскую субботу 22 марта нельзя. Пока нет верных доказательств смерти человека, для вас, священников и паствы он считается живым. Не подавайте записки за упокой от его имени. Лучше всего в данном случае будет заказать обедню о живых. Даже если боец уже в лучшем мире, Господь на небесах засчитает такую молитву. Бог понимает, что вы физически не могли знать о судьбе близкого вам героя.

Мы от всей души надеемся, что Родительская суббота 22 марта пройдёт как можно спокойнее и подарит мир и благополучие душам ваших почивших родных и близких. И от всего сердца желаем, чтобы участвующие в СВО родные и близкие вернулись к вам живыми и здоровыми. Недавно Life.ru публиковал последние предсказания старца Илия, духовника патриарха Кирилла.

Авторы Анна Волкова