«Подвергает опасности»: Экстрасенс раскрыла тайный риск публикации «беременных» фото

Публикация «беременных» фотографии несет в себе опасность, потому что малыша могут сглазить. Об этом заявила экстрасенс Дарья Миронова в беседе с «Вечерней Москвой».

«Это могут сделать люди, у которых есть недобрые намерения. А также те, кто хочет иметь детей, но не может в силу разных обстоятельств. Более того, беременным точно не стоит показывать на фото голый живот. Это подвергает опасности ребёнка», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что женщина должна с особой осторожностью относиться к своей беременности, рассматривая её как священное событие, требующее защиты и уединения. Она добавила, что фотографии беременных и новорождённых должны оставаться в кругу семьи и не предназначаться для широкой публики. В противном случае женщина рискует утратить ту уникальную атмосферу таинственности и защиты, которую она должна создавать для своего малыша.