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17 февраля, 14:33

От гормонов до молочки: Врач рассказала, что влияет на рождение двойни

Эксперт Слизова: Мужчина никак не может влиять на многоплодную беременность

Многоплодная беременность — это редкое явление, однако в медицинской практике бывают случаи, когда женщина ожидает нескольких детей одновременно. В интервью для RuNews24.ru акушер-гинеколог и эксперт в области ультразвуковой диагностики Анастасия Слизова подчеркнула, что многоплодная беременность всегда связана с определёнными рисками как для матери, так и для плодов.

«Если это однояйцевые близнецы, то в этом случае есть риск монохориальной моноамниотической беременности, в которой могут быть проблемы «объедания» друг друга, когда один плод будет больше, а другой меньше. Двойняшки это тоже большая нагрузка для матери. Если с одним ребёнком происходит колоссальная нагрузка на сердце, лёгкие, почки и другие органы, то с двойней это двойная нагрузка. Такая беременность это высокая степень риска развития осложнений как у женщины, так и у детей», — предупредила врач.

Эксперт обнадёжила будущих мам, рассказав о том, что врачи в особо тщательном режиме ведут наблюдение при многоплодной беременности. Женщине также дают аспирин с целью профилактики преэклампсии. Важно понимать, что многоплодие подразумевает наличие двух и более плодов, и на это может повлиять только женский организм, в то время как мужской фактор не имеет значения.

Слизова упомянула, что по результатам некоторых исследований, чаще всего с многоплодной беременностью сталкиваются любительницы молока и молочных продуктов. Шанс забеременеть сразу несколькими детьми у женщин негроидной и европеоидной расы также будет выше, чем у представительниц монголоидной расы. Кроме того, двойняшек на свет часто производят женщины с индексом массы тела выше 30. Возраст также является важным фактором: после 35 лет вероятность многоплодной беременности увеличивается, что связано с изменениями в гормональном фоне. Кроме того, использование гормональных контрацептивов может также повысить шансы на многоплодие после их отмены.

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Ранее врач-гинеколог рассказала, какое средство поможет омолаживанию организма при беременности. Она отметила, что, когда женщина вынашивает ребёнка, гормоны в её теле несколько перестраиваются, что помогает отсрочить климакс.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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