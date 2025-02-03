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3 февраля, 12:54

Женщинам рассказали о волшебном свойстве беременности по омоложению организма

Врач Ракова: Беременность может отсрочить наступление менопаузы

Беременность может отсрочить наступление менопаузы. Об этом заявила врач-гинеколог Мария Ракова. При этом доктор подчеркнула, что необходимо учитывать и другие факторы, а также особенности организма каждой отдельной женщины.

«Научные данные не дают однозначного ответа на вопрос об отсрочке менопаузы на 9 месяцев. Хотя ряд достоверных исследований показывают, что беременность может отсрочить наступление менопаузы, для каждой женщины это индивидуально», — рассказала врач в разговоре с «Газетой.Ru».

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Ракова отметила, что при беременности и после родов происходят гормональные перестройки организма. Эти изменения действительно могут временно отсрочить климакс, но точные числовые показатели варьируются. Кроме того, нельзя забывать и о других факторах, например, возрасте первой менструации, наследственной предрасположенности, образа жизни, наличии брата или сестры-двойняшки, количестве беременностей и родов.

Ранее россиянкам назвали причины ранней менопаузы. Месячные могут прекратиться из-за частых переохлаждений, перенесённых урогенитальных инфекций и гинекологических заболеваний. Также на раннее старение организма влияют интоксикации: курение и алкоголь, «вредная» работа, частые авиаперелёты, резкое изменение веса или работа по ночам.

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Алёна Зиновьева
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