Женщинам рассказали о волшебном свойстве беременности по омоложению организма

Беременность может отсрочить наступление менопаузы. Об этом заявила врач-гинеколог Мария Ракова. При этом доктор подчеркнула, что необходимо учитывать и другие факторы, а также особенности организма каждой отдельной женщины.

«Научные данные не дают однозначного ответа на вопрос об отсрочке менопаузы на 9 месяцев. Хотя ряд достоверных исследований показывают, что беременность может отсрочить наступление менопаузы, для каждой женщины это индивидуально», — рассказала врач в разговоре с «Газетой.Ru».

Ракова отметила, что при беременности и после родов происходят гормональные перестройки организма. Эти изменения действительно могут временно отсрочить климакс, но точные числовые показатели варьируются. Кроме того, нельзя забывать и о других факторах, например, возрасте первой менструации, наследственной предрасположенности, образа жизни, наличии брата или сестры-двойняшки, количестве беременностей и родов.