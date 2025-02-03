Женщинам рассказали о волшебном свойстве беременности по омоложению организма
Врач Ракова: Беременность может отсрочить наступление менопаузы
Беременность может отсрочить наступление менопаузы. Об этом заявила врач-гинеколог Мария Ракова. При этом доктор подчеркнула, что необходимо учитывать и другие факторы, а также особенности организма каждой отдельной женщины.
«Научные данные не дают однозначного ответа на вопрос об отсрочке менопаузы на 9 месяцев. Хотя ряд достоверных исследований показывают, что беременность может отсрочить наступление менопаузы, для каждой женщины это индивидуально», — рассказала врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Ракова отметила, что при беременности и после родов происходят гормональные перестройки организма. Эти изменения действительно могут временно отсрочить климакс, но точные числовые показатели варьируются. Кроме того, нельзя забывать и о других факторах, например, возрасте первой менструации, наследственной предрасположенности, образа жизни, наличии брата или сестры-двойняшки, количестве беременностей и родов.
Ранее россиянкам назвали причины ранней менопаузы. Месячные могут прекратиться из-за частых переохлаждений, перенесённых урогенитальных инфекций и гинекологических заболеваний. Также на раннее старение организма влияют интоксикации: курение и алкоголь, «вредная» работа, частые авиаперелёты, резкое изменение веса или работа по ночам.