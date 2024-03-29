Регион

Уведомления отключены

29 марта, 03:23

Содержат кальций и фосфор: Диетолог посоветовала ряд полезных при менопаузе продуктов

Диетолог Хачирова: При менопаузе важно есть ферментированные сыры и творог

Одна из ключевых опасностей климакса — развитие остеопороза, сопровождающегося снижением плотности и прочности костной ткани, сообщила "Газете.ru" диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в свой рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — перечислила Хачирова.

Также при раннем климаксе стоит озаботиться уровнем кальция и фосфора в организме. Поможет лекарственная терапия с помощью специальной группы препаратов, назначаемых женщинам в раннем климаксе. Биологически активные добавки в этой ситуации вряд ли помогут. Риски возникновения раннего климакса снизят здоровый образ жизни и разнообразное питание.

Врач рассказала про изменения внешности во время менопаузы
Врач рассказала про изменения внешности во время менопаузы

Ранее репродуктолог рассказала, что заболевания, чреватые уменьшением объёма здоровой ткани яичника и снижением выработки эстрогенов, опасны для женщин ранним климаксом — до 45 лет. Кроме того, его приближают частые переохлаждения, большое количество перенесённых урогенитальных инфекций и гинекологические заболевания, если их не лечить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров