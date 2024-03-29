Содержат кальций и фосфор: Диетолог посоветовала ряд полезных при менопаузе продуктов

Одна из ключевых опасностей климакса — развитие остеопороза, сопровождающегося снижением плотности и прочности костной ткани, сообщила "Газете.ru" диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

"Если говорить о питании, то тут нужно упомянуть молочную группу продуктов, которые содержат кальций и фосфор в идеальном соотношении для лучшего усвоения. Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в свой рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог", — перечислила Хачирова.

Также при раннем климаксе стоит озаботиться уровнем кальция и фосфора в организме. Поможет лекарственная терапия с помощью специальной группы препаратов, назначаемых женщинам в раннем климаксе. Биологически активные добавки в этой ситуации вряд ли помогут. Риски возникновения раннего климакса снизят здоровый образ жизни и разнообразное питание.