Россиянкам раскрыли причины ранней менопаузы

Заболевания, чреватые уменьшением объёма здоровой ткани яичника и снижением выработки эстрогенов, опасны для женщин ранним климаксом — до 45 лет. Кроме того, его приближают частые переохлаждения, большое количество перенесённых урогенитальных инфекций и гинекологические заболевания, если их не лечить.

"Также на наступление ранней менопаузы влияют интоксикации: курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелёты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10–15 кг), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов", — рассказала "Газете.ru" врач-репродуктолог центра репродукции "Линия жизни" Наталия Попова.

По её словам, более позднее наступление менопаузы и лучшее репродуктивное здоровье в целом имеют место у женщин, проживающих в мягком умеренном климате и придерживающихся средиземноморской диеты. Объясняется это инсоляцией, влиянием морского воздуха и питанием, которое включает в себя большое количество продуктов, богатых омега-3.