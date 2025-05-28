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28 мая, 18:40

Мир захватил новый свадебный тренд: Невесты бросают гостям монстров «Лабубу» вместо букетов

Daily Mail: Невесты начали бросать гостям игрушки «Лабубу» вместо букетов цветов

«Лабубу». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALL TEXTURES

«Лабубу». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALL TEXTURES

Мир захватывает новый свадебный тренд. Невесты стали бросать гостям игрушечных монстров «Лабубу» вместо традиционных букетов, сообщает Daily Mail. Девушки активно публикуют в TikTok видео с торжественных мероприятий, где кидают необычные игрушки гостям.

Невесты начали бросать гостям игрушки «Лабубу» вместо букетов. Видео © TikTok/ / adventureswithcl, sellarmoonnn, the.socialsagee

«Будет ли это свадьба 2025 года, если не бросать Лабубу?» — написала блогерша, которая бросала на своей свадьбе «Лабубу» вместо букета.

Примечательно, что за игрушками идут охотиться не только девушки, но и парни. Также некоторые украшают монстрами букеты.

«Ваш Лабубу — главный герой вашего свадебного букета», — написала ещё одна блогерша.

«Способ вернуться в детство»: Блогер назвала главную ценность «Лабубу», которые свели с ума модниц
«Способ вернуться в детство»: Блогер назвала главную ценность «Лабубу», которые свели с ума модниц

Ранее маг заявил, что популярная игрушка «Лабубу» может представлять опасность. По его словам, этот плюшевый монстр служит порталом для негативных сущностей, которые способны навредить и разрушить жизнь. «Лабубу» – популярная игрушка, созданная гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом. Представляет собой эльфа-девочку, довольно крупного размера. Особенностью является то, что игрушка продаётся в закрытой упаковке, и покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется. Стоимость «Лабубу» варьируется от 27 до 289 долларов в магазинах и может быть значительно выше у перекупщиков. Обладатели игрушки часто относятся к ней как к настоящему питомцу.

Наталья Афонина
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