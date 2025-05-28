Мир захватил новый свадебный тренд: Невесты бросают гостям монстров «Лабубу» вместо букетов

Ранее маг заявил, что популярная игрушка «Лабубу» может представлять опасность. По его словам, этот плюшевый монстр служит порталом для негативных сущностей, которые способны навредить и разрушить жизнь. «Лабубу» – популярная игрушка, созданная гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом. Представляет собой эльфа-девочку, довольно крупного размера. Особенностью является то, что игрушка продаётся в закрытой упаковке, и покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется. Стоимость «Лабубу» варьируется от 27 до 289 долларов в магазинах и может быть значительно выше у перекупщиков. Обладатели игрушки часто относятся к ней как к настоящему питомцу.