«Взрослые превращаются в детей»: В ГД раскритиковали истерию вокруг «Лабубу» и напомнили о квадроберах
Депутат Стенякина: Нужно проявить благоразумие в ситуации вокруг «Лабубу»
Игрушки «Лабубу». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu
Депутат Екатерина Стенякина призвала общественность не поддаваться панике и не устраивать охоту на плюшевых монстров «Лабубу». Парламентарий не увидела в модных игрушках реальной угрозы детям.
Ранее в России уже начали говорить о «влиянии на психику» и призывать к запрету игрушек, однако Стенякина предостерегла от преждевременных выводов. Она напомнила, как в прошлом году подобная истерия уже возникала из-за квадроберов.
«Давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с «волновыми угрозами» наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей», — написала Стенякина в своём Telegram-канале.
Она добавила, что в РФ есть технический регламент «О безопасности игрушек», за соблюдением которого следит Роспотребнадзор». Также проверку игрушек начало Роскачество.
Labubu были придуманы гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом и впервые появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали культовыми среди детей и подростков. Тем временем Роскачество начало проверку этих игрушек — эксперты хотят убедиться, что они безопасны для детей. Поводом послужил недавний случай с «Хагги Вагги», который продавался без сертификации и вызвал опасения у родителей и специалистов.