«Взрослые превращаются в детей»: В ГД раскритиковали истерию вокруг «Лабубу» и напомнили о квадроберах

Депутат Екатерина Стенякина призвала общественность не поддаваться панике и не устраивать охоту на плюшевых монстров «Лабубу». Парламентарий не увидела в модных игрушках реальной угрозы детям.

Ранее в России уже начали говорить о «влиянии на психику» и призывать к запрету игрушек, однако Стенякина предостерегла от преждевременных выводов. Она напомнила, как в прошлом году подобная истерия уже возникала из-за квадроберов.

«Давайте проявим благоразумие и не будем гнаться за волновым маркетингом с «волновыми угрозами» наперевес. Иначе взрослые сами превращаются в детей», — написала Стенякина в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в РФ есть технический регламент «О безопасности игрушек», за соблюдением которого следит Роспотребнадзор». Также проверку игрушек начало Роскачество.