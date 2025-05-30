В России призвали проверить влияние популярной игрушки «Лабубу» на психику детей

В свете того, что рост популярности куклы «Лабубу» среди разных возрастных групп стало невозможно остановить, эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко заявил о назревшей необходимости всесторонней оценки игрушки специалистами Российской академии образования. Речь идёт об исследовании потенциального воздействия необычного тренда «Лабубу» на детскую психику.

«У нас в РАО создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребёнка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Он добавил, что в современном мире сложилась тенденция, когда дети всё чаще выбирают необычные и объективно пугающие, страшные игрушки. Однако с чем это связано, он не рассказал.

«Лабубу» выглядит как пушистая кукла с похожими на заячьи ушами. Особенностью является то, что игрушка продаётся в закрытой упаковке, и покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется. Стоимость «Лабубу» варьируется от 27 до 289 долларов в магазинах и может быть значительно выше у перекупщиков. Обладатели игрушки часто относятся к ней как к настоящему питомцу. Куклу придумал уроженец Гонконга, иллюстратор Ка-Синг Лунг, который сейчас живёт в Нидерландах.