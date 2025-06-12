Обходите стороной: Милонов жёстко высказался о девушках с Лабубу
Милонов призвал мужчин обходить стороной девушек с игрушками Лабубу
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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал взрослых, покупающих игрушки Лабубу. Парламентарий назвал эту тенденцию проявлением инфантилизма и посоветовал избегать знакомств с девушками, у которых есть эти фигурки.
Он также связал популярность пушистых игрушек среди девушек за 30 с их неготовностью к материнству. По его мнению, такой образ они считают удачным для сиюминутных знакомств.
«Лабубу – это просто, извините, лабуда. Лабуда, которая стала модной, и все мормышки, которые готовы уродовать себя, главное, чтобы быть модными, побежали покупать. Поэтому совет молодым людям: видите женщину с Лабубу — обходите мимо. Обходите мимо, иначе потом будут проблемы, истерики, и, возможно, после Лабубу будут ЗППП», — цитирует его «Абзац».
Депутат также предложил ввести психологическую экспертизу для детских игрушек, подчеркнув, что взрослым стоит тратить деньги на подготовку к материнству, а не на подобные «модные глупости». Его слова вызвали бурную реакцию в соцсетях, где многие назвали высказывания чрезмерно резкими.
Напомним, что китайские игрушки Лабубу быстро снискали всемирную популярность и, как это часто бывает, стали причиной общественной дискуссии. В частности, глава Росмолодёжи Григорий Гуров предложил россиянкам заменить эти модные обвесы с жутковатыми улыбками на Чебурашку.