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11 июня, 09:29

«У вас глаз задёргался?»: В Госдуме предложили ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу

Депутат Останина предложила промаркировать игрушки Лабубу по возрастам

Игрушки Лабубу. Обложка © Х / hexiecs

Игрушки Лабубу. Обложка © Х / hexiecs

В Госдуме предложили ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу. Нина Останина, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, считает, что полный запрет на продажу этих фигурок в России не требуется, но необходимо защитить детей младшего возраста от их воздействия.

Нина Останина — про российские игрушки и иностранные аналоги. Видео © Life.ru

В целом, парламентарий считает, что ничего опасного в китайских фигурках Лабубу нет, так как от их вида «глаз не дёргается».

«Вы посмотрели, вы что испугались? У вас глаз задёргался?» — прокомментировала Life.ru депутат необычный вид популярных игрушек.

Как отметила Останина, уродцы не такие уж и страшные, и будет смешно, если «взрослые дяди и тёти» всерьёз начнут с ними бороться. Лучше просто определить возраст — с какого родителям нужно покупать своим детишкам эти обвесы.

Также, по мнению парламентария, необходимо развивать рынок отечественных игрушек, чтобы убрать с него разных «китайских матрёшек с раскосыми глазками из вредных для детей материалов».

Фигурку Лабубу с человеческий рост продали на аукционе за $150 тысяч
Фигурку Лабубу с человеческий рост продали на аукционе за $150 тысяч

А пока в Сети не стихает бурное обсуждение Лабубу, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров порекомендовал россиянкам заменить популярные игрушки со страшными улыбками, которые модницы цепляют к сумкам, на Чебурашку.

Ольга Сливченко
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