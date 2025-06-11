«У вас глаз задёргался?»: В Госдуме предложили ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу

В Госдуме предложили ввести возрастную маркировку для игрушек Лабубу. Нина Останина, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей, считает, что полный запрет на продажу этих фигурок в России не требуется, но необходимо защитить детей младшего возраста от их воздействия.

Нина Останина — про российские игрушки и иностранные аналоги. Видео © Life.ru

В целом, парламентарий считает, что ничего опасного в китайских фигурках Лабубу нет, так как от их вида «глаз не дёргается».

«Вы посмотрели, вы что испугались? У вас глаз задёргался?» — прокомментировала Life.ru депутат необычный вид популярных игрушек.

Как отметила Останина, уродцы не такие уж и страшные, и будет смешно, если «взрослые дяди и тёти» всерьёз начнут с ними бороться. Лучше просто определить возраст — с какого родителям нужно покупать своим детишкам эти обвесы.

Также, по мнению парламентария, необходимо развивать рынок отечественных игрушек, чтобы убрать с него разных «китайских матрёшек с раскосыми глазками из вредных для детей материалов».