В Росмолодёжи хотят «очебурашить» сумки россиянок

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров предложил россиянкам отказаться от популярной игрушки Лабубу на сумках и заменить её на Чебурашку.

Лабубу — это маленький пушистый персонаж с широкой зубастой улыбкой, представленный в разных цветах и с различными выражениями эмоций. По словам Гурова, ажиотаж вокруг игрушки объясняется «агрессивным маркетингом и искусственно созданным дефицитом».

«Сейчас нахожусь в молодёжной столице России — Омске. Все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Запрещать — не наш путь. Нам важно продвигать свои образы и уметь качественно их упаковывать», — написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Росмолодёжь вместе с обществом «Знание», движением «Первых» и под кураторством советника президента Елены Ямпольской реализует конкурс «Родная игрушка». Его цель — создание отечественных персонажей для детей.

«Недавно подвели промежуточные итоги. Хочется, чтобы у ребят был выбор — родное, настоящее. А пока предлагаю модницам снять с сумок Лабубу и повесить туда Чебурашку. Пусть добро будет в тренде», — отметил Гуров.