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Регион
6 июня, 14:21

В Росмолодёжи хотят «очебурашить» сумки россиянок

Глава Росмолодёжи Гуров призвал заменить Лабубу на Чебурашку на сумках россиянок

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров предложил россиянкам отказаться от популярной игрушки Лабубу на сумках и заменить её на Чебурашку.

Лабубу — это маленький пушистый персонаж с широкой зубастой улыбкой, представленный в разных цветах и с различными выражениями эмоций. По словам Гурова, ажиотаж вокруг игрушки объясняется «агрессивным маркетингом и искусственно созданным дефицитом».

«Сейчас нахожусь в молодёжной столице России — Омске. Все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Запрещать — не наш путь. Нам важно продвигать свои образы и уметь качественно их упаковывать», — написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Росмолодёжь вместе с обществом «Знание», движением «Первых» и под кураторством советника президента Елены Ямпольской реализует конкурс «Родная игрушка». Его цель — создание отечественных персонажей для детей.

«Недавно подвели промежуточные итоги. Хочется, чтобы у ребят был выбор — родное, настоящее. А пока предлагаю модницам снять с сумок Лабубу и повесить туда Чебурашку. Пусть добро будет в тренде», — отметил Гуров.

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Ранее в отношении Лабубу началась проверка Роскачества. Интерес ведомства обусловлен прецедентом с популярной ранее игрушкой «Хагги Вагги», которая тоже сначала продавалась как сувенир, но впоследствии была признана потенциально опасной для здоровья детей.

Марина Фещенко
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