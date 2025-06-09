46 килограммов «Лабубу» задержали на российской таможне

В аэропорту Иркутска таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Партия была признана коммерческой. Об этом Life.ru рассказали в ФТС России.

Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России

Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России

Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России

«Пассажир, перемещавший жёлтые коробки весом 46 кг, был остановлен на «зелёном» коридоре для таможенного контроля. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России», — рассказали на таможне.