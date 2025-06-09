46 килограммов «Лабубу» задержали на российской таможне
Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России
В аэропорту Иркутска таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Партия была признана коммерческой. Об этом Life.ru рассказали в ФТС России.
Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России
Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России
Таможенники нашли у россиянина, прибывшего из Пекина, 282 упаковки с трендовыми игрушками «Лабубу». Фото © ФТС России
«Пассажир, перемещавший жёлтые коробки весом 46 кг, был остановлен на «зелёном» коридоре для таможенного контроля. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России», — рассказали на таможне.
Партия признана коммерческой, её изъяли и направили на экспертизу для определения стоимости. Против пассажира возбудили дело о недекларировании товаров.
Игрушки Labubu были придуманы гонконгским иллюстратором Ка-Синг Лунгом и впервые появились в серии рассказов «Монстры». Эти зубастые эльфы с заострёнными ушками и игривым характером быстро стали культовыми не только среди детей и подростков, но и среди взрослых. Так, многие девушки обвешивают этими зверьками свои сумочки. Тем временем Роскачество начало проверку этих игрушек. А вот в Госдуме раскритиковали истерию вокруг Лабубу и напомнили о квадроберах.